Лечащий врач Началовой прокомментировал слухи о наркозависимости звезды

Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, не страдала от наркозависимости. Об этом заявил лечащий врач артистки Василий Шуров.
«Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики», — приводит «Комсомольская правда» слова Шурова. Он добавил, что Юлия попадала на прием к неврологу из-за падения в обморок. «Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен», — сказал врач Началовой.
Ранее была изменена дата похорон Юлии Началовой, пишет RT. Как заявила официальный представитель артистки Анна Исаева, Началова будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве (а не 19 марта, как сообщалось ранее).
38-летняя Юлия Началова умерла вечером 16 марта после перенесённой операции. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса, напоминает Nation News.