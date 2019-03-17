Лечащий врач Началовой прокомментировал слухи о наркозависимости звезды

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 18:59
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Началова не была наркозависимой, уверен докторФОТО: Юлия Началова, Instagram

Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, не страдала от наркозависимости. Об этом заявил лечащий врач артистки Василий Шуров.

«Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики», — приводит «Комсомольская правда» слова Шурова. Он добавил, что Юлия попадала на прием к неврологу из-за падения в обморок. «Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен», — сказал врач Началовой.

Ранее была изменена дата похорон Юлии Началовой, пишет RT. Как заявила официальный представитель артистки Анна Исаева, Началова будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве (а не 19 марта, как сообщалось ранее).

38-летняя Юлия Началова умерла вечером 16 марта после перенесённой операции. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса, напоминает Nation News.

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