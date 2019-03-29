В Сибири продают деревянный барак вместе с пенсионеркой

В Новосибирске продают дом вместе с живущими в нем людьми. Суд отказал пенсионерке, которая владеет одной из квартир, в приватизации жилплощади.
«Женщина отсудила право на соцнайм жилья в 2018 году, но приватизировать квартиру суд пенсионерке права не дал», — сообщает портал VSE42.Ru. О причинах отказа на данный момент ничего не известно.
В прошлом году хозяин дома сменился, а в 2019 году участок вновь появился в объявлениях о продаже коммерческой недвижимости. Барак уже несколько раз перепродавали — он находится в престижном районе Новосибирска. Из-за высокого износа дома, который был построен более века назад, приватизировать квартиры у людей не получалось, в объявлении о продаже было сказано, что владелец дома — юридическое лицо.