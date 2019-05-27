Россияне смогут снова сдавать бутылки за деньги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Главные новости понедельника, 27 мая.

В России полностью исчезнет внутрисетевой роуминг. Премьер Медведев уже подписал постановление. Нововведение вступит в силу с лета.

Чиновникам дадут возможность зарабатывать больше. Госслужащим хотят выписывать премии за обучение новых сотрудников. Один чиновник сможет взять под крыло сразу пять новичков и за каждого получить неплохую надбавку.

После митингов депутаты Екатеринбурга готовят отставку мэра Высокинского. Теперь у него два варианта — договориться с недовольными или попросить помощи у губернатора Куйвашева. Тем временем администрация города опубликовала список мест для строительства храма святой Екатерины. Только выглядит он странно.

Призыв в армию хотят ужесточить. Минобороны просит расширить полномочия призывных комиссий, чтобы тщательнее проверять получивших отсрочку. Но из-за этого призывники с тяжелыми заболеваниями могут оказаться в ловушке. Рассказываем, как обезопаситься от военкоматов с установкой «годен каждый».

Власти предложат россиянам сдавать бутылки за деньги. Премьер Медведев уже дал поручение разработать новый закон. Пластиковую и стеклянную тару должны будут принимать магазины.

В Хакасии глава района Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24». В ответ на «неудобные» вопросы корреспондента чиновник стал грубо выгонять съемочную группу, а потом вовсе повалил журналиста. Сам Зайцев заявил, что его спровоцировали, но это его не спасло — чиновника исключили из «Единой России».

Сотрудники скорой помощи в Пензе устроили забастовку. Они пожаловались на очень низкую зарплату, нехватку персонала, работу на износ и неисправные машины, на которых спасают людей. Если власть не пойдет на уступки, медики откажутся выезжать на вызовы.