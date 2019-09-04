Росстат: в России снизились цены на продукты

В России четвертый раз за год наступила дефляция
В России с 27 августа по 2 сентября наблюдается дефляция — цены в магазинах снизились на 0,1%. Об этом отчиталась Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«В основном цены уменьшились на сельскохозяйственную плодоовощную продукцию. Практически виды овощей и фруктов подешевели в целом, по данным ведомства, на 3,2%», — передает «Ридус» данные ведомства. По информации Росстата, цены на репчатый лук упали на 7,7%, на морковь — на 6,7%, а на картофель — на 6,2%.
В августе дефляция по 0,1% продержалась две недели подряд, отмечает RT. Впервые с сентября 2017 года снижение цен было отмечено в июле — на неделе с 23 по 29 июля.