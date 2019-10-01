В Челябинске открывается главный суд на Урале

Седьмой кассационный суд открывается в Челябинске с 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд начинает работать в Челябинске с 1 октября. Как сообщили «URA.RU» в его пресс-службе, инстанция будет рассматривать жалобы на вступившие в силу решения судов всех регионов УрФО.

Согласно новому федеральному закону, апелляция (жалоба на не вступившее в силу решение) и кассация (жалоба на вступивший в силу вердикт) отныне территориально должны быть разделены. Уральцы теперь будут подавать жалобы в апелляционный суд Санкт-Петербурга и кассационный суд в Челябинске.