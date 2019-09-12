Названа дата, когда в Челябинске заработает окружной суд

Седьмой кассационный суд в Челябинске, куда будут подавать жалобы на вступившие в силу решения судов уральских регионов, начнет работу в начале октября. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев во время пленума высшей инстанции.
«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», — приводит слова Лебедева ТАСС.
Как писало «URA.RU», ранее вступил в силу федеральный закон, территориально разделивший апелляцию и кассацию. Отныне жители всех уральских регионов будут обжаловать вступившие в силу решения облсудов в кассационном суде Челябинска.
Апелляции (жалобы на не вступившие в силу решения) на решение региональных инстанций будут подаваться уральцами в апелляционный суд Санкт-Петербурга. Исключение было сделано только для жителей Пермского края, которых отнесли к юрисдикции нижегородского суда.