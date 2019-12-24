Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста. Шоумен сказал, что это интересная альтернатива новогодним утренникам.
«Ушли в прошлое эти банальные новогодние утренники. Зайчики, снежинки и деды морозы. Так же интереснее», — добавил Ургант. Телеведущий пошутил, что теперь дети будут знать, что, когда в помещение врываются люди в масках, значит наступил праздник.
На церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН. Шесть бойцов в защитном снаряжении и со щитами, перестраиваясь, наступали на воображаемую толпу, сообщает телеканал 360.