Ургант оценил выступление спецназа перед школьниками в Златоусте. ВИДЕО

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Ургант пошутил, что выступление спецназа в школе, хорошая альтернатива новогодним утренникамФото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста. Шоумен сказал, что это интересная альтернатива новогодним утренникам.

«Ушли в прошлое эти банальные новогодние утренники. Зайчики, снежинки и деды морозы. Так же интереснее», — добавил Ургант. Телеведущий пошутил, что теперь дети будут знать, что, когда в помещение врываются люди в масках, значит наступил праздник.

На церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН. Шесть бойцов в защитном снаряжении и со щитами, перестраиваясь, наступали на воображаемую толпу, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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