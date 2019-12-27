Россиянам объяснили, почему нельзя запивать таблетки алкоголем

С алкоголем нельзя смешивать даже «Аспирин» Фото: Pixabay.com

Большинство лекарств нельзя совмещать с алкоголем. Об этом рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Например с алкоголем нельзя смешивать «Аспирин» (ацетилсалициловую кислоту). «Это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать», — приводит слова врача РИА «Новости». Также лекарство в сочетании с алкоголем снижает свертываемость крови.

Помимо этого с алкоголем нельзя употреблять психофармакологические и антигистаминные препараты. Это может привести к утрате контроля и расстройствам сознания. В это же время противодиабетические лекарства вперемешку с алкогольными напитками могут вызвать «гипогликемическую кому».

По словам Брюна, не стоит и пить после употребления спиртного препараты, понижающие давление, так как это увеличивает опасность ишемического инсульта и инфаркта. Алкоголь можно смешивать с пищеварительными ферментными лекарствами. Но даже в этом случае их стоит пить через 2-3 часа после алкоголя.

Ранее Брюн назвал безопасное количества алкоголя, которое можно выпить в новогоднюю ночь. Оно равно двумя бокалам сухого белого вина, передает «Национальное агентство новостей».