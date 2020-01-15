Куйвашев заявил о готовности свердловчан к голосованию по изменению Конституции

Свердловская область готова провести «честное голосование» по изменениям в российскую Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин на послании Федеральному собранию. Об этом по итогам мероприятия на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
«Глава государства в своем выступлении обозначил ряд серьезных предложений по внесению изменений в Конституцию нашей страны. Владимир Владимирович предложил повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне. Это очень ответственная задача. Президент также предложил расширить полномочия муниципальной власти и депутатов Государственной думы, — написал Куйвашев. — Свердловская область готова обеспечить проведение честного голосования по такому серьезному вопросу».