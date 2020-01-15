Куйвашев заявил о готовности свердловчан к голосованию по изменению Конституции

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев был одним из участников президентского посланияФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область готова провести «честное голосование» по изменениям в российскую Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин на послании Федеральному собранию. Об этом по итогам мероприятия на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Глава государства в своем выступлении обозначил ряд серьезных предложений по внесению изменений в Конституцию нашей страны. Владимир Владимирович предложил повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне. Это очень ответственная задача. Президент также предложил расширить полномочия муниципальной власти и депутатов Государственной думы, — написал Куйвашев. — Свердловская область готова обеспечить проведение честного голосования по такому серьезному вопросу».

Губернатор добавил, что его также впечатлила часть послания президента, посвященная развитию социальной сферы и медицины в регионах.

15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести в Конституцию РФ 1993 года несколько поправок. Глава государства заметил, что они могут быть приняты только по результатам всенародного голосования. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что оно может пройти уже осенью.

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Сегодня в Москве был на послании Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства в своем выступлении обозначил ряд серьезных предложений по внесению изменений в Конституцию нашей страны. Владимир Владимирович предложил повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне. Это очень ответственная задача. Президент также предложил расширить полномочия муниципальной власти и депутатов Государственной думы. Все предложенные изменения в Конституцию обязательно будут публично обсуждаться, уверен, будет немало дискуссий. Окончательное решение мы примем все вместе путем всенародного голосования. Свердловская область готова обеспечить проведение честного голосования по такому серьезному вопросу. Конечно, крайне важной для меня была и та часть послания Президента, которая касалась развития социальной сферы и медицины в регионах. По предложению Владимира Путина будут введены новые виды материальной помощи семьям с детьми, существенно увеличен размер материнского капитала, обеспечено бесплатное питания для учеников начальной школы. Кроме того, Президент заявил об увеличении количества бюджетных мест в региональных вузах и доплатах классным руководителям. Все эти предложения направлены на качественное улучшение жизни наших граждан. В Свердловской области данные поручения будут выполнены в полном объеме.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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