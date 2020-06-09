Москва выйдет из кризиса в течение месяца

Власти столицы рассчитывают выйти на докризисные показатели к июлю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уже к июлю экономика Москвы выйдет на докризисные показатели, которые фиксировались до ввода ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом заявил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». При этом, по его словам, существуют сферы, которые в условиях ограничений Роспотребнадзора физически не смогут выйти на прежние объемы. Например, общественное питание. В то же время чиновник уверен, что они «не сильно пострадают».

Режим повышенной готовности в Москве был введен марта. Власти столицы начали смягчать их с середины мая. Сейчас в городе открыты промышленные предприятия, стройки, объекты сфер услуг и торговли.

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