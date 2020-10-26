26 октября 2020

ЕР может отказаться от привычного формата праймериз в 2021 году

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро
«Единая Россия» рассматривает вариант проведения праймериз в 2021 году онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму 2021 года могут пройти в электронной форме. Причина — пандемия коронавируса. О такой вероятности журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«„Единая Россия“ (ЕР) может провести свои праймериз перед выборами в Госдуму-2021 онлайн <…>. В регионах уже в курсе, что предварительное голосование пройдет либо полностью в электронном, либо в смешанном форматах», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на близкого к администрации президента источника.

Два собеседника издания, близких к руководству ЕР, подтвердили, что такой сценарий обсуждается, но окончательного решения пока нет. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. При этом другой источник газеты подчеркнул, что онлайн-голосование возможно только при обеспечении явки на уровне минимум 10%. Партия, как отмечается, уже проводила полностью электронные праймериз перед региональными выборами в 2020 году, и тогда явка составила 4,65%. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, в свою очередь, заявил, что праймериз — внутрипартийная процедура, поэтому никаких ограничений по явке она не предусматривает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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