Калининградцев оставили без ТЦ, магазинов и ярмарок на Новый год

Власти Калининградской области решили ужесточить ограничения из-за коронавируса с 28 декабря по 17 января. В этот период в регионе закроют все торговые центры, непродовольственные магазины и парикмахерские. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.
«С 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. На этот же период ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры», — говорится в сообщении.
Более того, будет запрещена деятельность саун, бань, СПА-салонов, парикмахерских, бьюти-студий и салонов красоты. Органы власти на этот период прекратят прием граждан, а банки, МФЦ и другие предприятия будут работать только с юрлицами. Также вводится запрет на уличные ярмарки и различные массовые мероприятия, включая корпоративы.
В школах на этот период объявляются каникулы, вузы и колледжи проведут зимнюю сессию дистанционно. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января будут работать с 50% нагрузкой. В ближайшее время власти примут решение о работе заведений общественного питания. Пока они могут работать при посадке не больше 50% с 06 до 23 часов.
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