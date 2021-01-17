Врач объяснила, почему прививочные паспорта бесполезны

Прививочные паспорта не помогут в профилактике распространения коронавируса, так как даже прошедший вакцинацию человек может являться переносчиком инфекции. Об этом заявила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто „галочка“, а не удостоверении о защищенности», — цитирует Баранову РИА «Новости». Врач подчеркнула, что вакцина не решает проблему распространения вируса, так как не является гарантией защиты от него.
Баранова уточнила, что реакция пациента на прививку индивидуальна. У большинства вакцина приведет к выработке иммунитета к инфекции, однако некоторые люди могут заболеть или оказаться переносчиком вируса.
Врач подчеркнула, что, несмотря на индивидуальную реакцию на вакцину, прививаться нужно. Так как даже частичная защита от вируса лучше, чем ее полное отсутствие.
Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU посоветовал принудительно провести вакцинацию всего населения страны. По его мнению, в случае, если будет доказана эффективность вакцины, привиться ей должны все за исключением имеющих медицинские противопоказания.
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