В Instargam появилась новая функция

В соцсети Instagram появилась новая функция восстановления удаленных публикаций. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Мы представляем функцию „недавно удаленное“, которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом stories можно будет восстановить в течение суток, остальные записи будут храниться до 30 дней. Для полного удаления той или иной записи потребуется дополнительная верификация.
Ранее в Twitter появилась функция Fleets-сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Формат исчезающих сообщений стал популярным благодаря Instagram, и теперь такая функция есть в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube. Тестирование новой функции проходило в нескольких странах, включая Бразилию, Италию и Индию. В ближайшее время пользователям предоставят возможность добавлять во Fleets стикеры и проводить онлайн-трансляции.
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