02 февраля 2021

В Instargam появилась новая функция

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Пользователи Instagram смогут воспользоваться новой функцией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В соцсети Instagram появилась новая функция восстановления удаленных публикаций. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Мы представляем функцию „недавно удаленное“, которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом stories можно будет восстановить в течение суток, остальные записи будут храниться до 30 дней. Для полного удаления той или иной записи потребуется дополнительная верификация.

Ранее в Twitter появилась функция Fleets-сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Формат исчезающих сообщений стал популярным благодаря Instagram, и теперь такая функция есть в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube. Тестирование новой функции проходило в нескольких странах, включая Бразилию, Италию и Индию. В ближайшее время пользователям предоставят возможность добавлять во Fleets стикеры и проводить онлайн-трансляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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