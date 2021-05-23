23 мая 2021

Российских водителей предупредили о новых летних штрафах

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стоянка автомобилей, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк
За парковку автомобиля у берега водоема водители заплатят 20 000 рублей Фото:

Водителям запретили ездить по неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне. Новые штрафы за поездку по берегу реки или озера начнут действовать уже этим летом.

«Штраф для физических лиц — 4 500 рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юрлица заплатят за нарушение от 200 000 до 400 000 рублей», — рассказали эксперты Car.ru. Передвигаться на автомобиле запретили по тем дорогам водоохранной зоны, где нет твердого покрытия. Штрафы будут назначать водителям, если они едут по берегу реки, пруда или озера или на защитной полосе моря или океана.

Эксперты советуют водителям не оставлять автомобили ближе 200 метров от любого водоема, к которому не ведет асфальтированная дорога. За нарушение парковки у воды граждане заплатят 20 000 рублей, за разведенный костер — пять тысяч рублей, мойку машины — пять тысяч рублей, выброс мусора в костер — от трех до 10 тысяч рублей.

Недавно замглавы Минюста Евгений Забарчук предложил автоматизировать оплату штрафов за нарушение ПДД. Сумма будет автоматически списываться со счета водителя в пределах установленного законодательством срока, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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