Звезда «Интернов» вспомнила, как ее обманули на телешоу

Уроженка Перми актриса Светлана Пермякова, сыгравшая роль Любы в комедийном сериале «Интерны», заявила, что ее обманули в шоу «Секрет на миллион». Об этом она сообщила YouTube-каналу «Петя любит выпить».
«Мне сказали: „Вы миллион не выиграете в любом случае, у нас нет таких финансов“», — сообщила актриса, которая участвовала в телешоу Леры Кудрявцевой в 2017 году. По словам Пермяковой, после уплаты всех налогов, ей удалось получить 80 тысяч рублей.
Согласно правилам шоу, участнику предоставляется возможность выиграть большую сумму денег, для этого он должен, в том числе, раскрыть свой секрет, который спрятан в конверте. Актриса не стала отвечать на вопрос, однако позже выяснилось, что конверт был пуст.
Пермякова призналась, что участвуя в шоу «Секрет на миллион», она хотела помочь мальчику с ДЦП. Сыну ее знакомого требовались деньги на лечение.
Ранее в шоу Кудрявцевой певица Наташа Королева раскрыла свой секрет на миллион. Она призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из Америки. По словам артистки, отец ребенка заплатил ей около 175 млн рублей.
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