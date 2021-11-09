Заведено уголовное дело против авторов пародии на генерала МВД

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На съемочную группу YouTube канала «BARAKuda» завели дело статье 213 ч. 3 УК РФ Фото:

К авторам YouTube канала «BARAKuda», на котором выкладывались скетч-ролики про депутата Виталия Наливкина, пришла полиция. В отношении съемочной группы возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 3 УК РФ — «хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Автор и продюсер серии роликов про Виталия Наливкина Андрей Клочков сообщил об обысках в квартирах у всей съемочной группы. Ребят обвиняют в тяжком хулиганстве, якобы, оно было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета», — сообщил в своем telegram-канале журналист Алексей Пивоваров.

Ранее актрису шоу Наливкина арестовали после пародии на генерал-майора МВД Ирину Волк. Позже ее отправили в колонию на три месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что российские законы не предусматривают наказания за политическую сатиру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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