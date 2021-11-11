Тюменские власти сократят расходы на программу «Сотрудничество»

Расходы на программу «Сотрудничество», финансируемую из бюджетов ХМАО и ЯНАО, в 2022 году сократятся на сумму около 11 млрд рублей. Об этом 11 ноября сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, выступая на заседании бюджетного комитета регионального парламента.
«Расходы на программу „Сотрудничество“ в бюджете Тюменской области на 2022 год запланированы в размере около 38 млрд рублей. В откорректированном бюджете 2021 года аналогичные расходы составляют около 49 млрд рублей», — рассказал чиновник.
На вопрос депутатов о причине сокращения, Таранов ответил, что почти все остатки средств программы, накопленные за прошлые годы, будут потрачены в 2021 году. «У нас есть два источника финансирования „Сотрудничество“ — налог на прибыль организаций и свободные переходящие остатки. В 2022 году налог на прибыль останется по сути единственным источником», — пояснил глава департамента.
Программа «Сотрудничество» была создана в 2004 году. По ней Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Программа не раз становилась объектом критики депутатов — в частности, из-за больницы в Нижневартовске, которую по «Сотрудничеству» не могут построить более 11 лет.
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