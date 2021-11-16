16 ноября 2021

Власти доплатят за полеты пермяков в Новый Уренгой и Салехард

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту
Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю Фото:

Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него включены такие направления, как Пермь-Новый Уренгой и Пермь-Салехард. Информация отражена на сайте Росавиации.

Указано, что рейсы по указанным направлениям будут выполняться два раза в неделю компанией «ЮВТ Аэро» с 15 ноября по 31 декабря 2021 года. Всего предполагается осуществить 14 парных рейсов.

Сейчас по программе субсидируемых авиаперевозок выполняются авиарейсы из Перми в Волгоград, Минеральные воды, Казань и Нижний Новгород, Астрахань, Махачкалу и ряд других городов. Ранее в министерстве транспорта Прикамья заявляли, что В 2022 году из бюджета Пермского края планируется софинансирование перелетов по 16 направлениям.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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