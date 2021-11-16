Власти доплатят за полеты пермяков в Новый Уренгой и Салехард

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него включены такие направления, как Пермь-Новый Уренгой и Пермь-Салехард. Информация отражена на сайте Росавиации.

Указано, что рейсы по указанным направлениям будут выполняться два раза в неделю компанией «ЮВТ Аэро» с 15 ноября по 31 декабря 2021 года. Всего предполагается осуществить 14 парных рейсов.

Сейчас по программе субсидируемых авиаперевозок выполняются авиарейсы из Перми в Волгоград, Минеральные воды, Казань и Нижний Новгород, Астрахань, Махачкалу и ряд других городов. Ранее в министерстве транспорта Прикамья заявляли, что В 2022 году из бюджета Пермского края планируется софинансирование перелетов по 16 направлениям.