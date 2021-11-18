Эпидемиолог РАН рассказал, кому выгодно введение QR-кодов

Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о защите своего здоровья. Об этом сообщил российский эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов.
«В той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», — поделился Горелов в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
Иными словами, по мнению врача-инфекциониста, человек, поставивший прививку против коронавируса, попав в общественное место, будет находиться в более-менее безопасной среде, так как вокруг него будут находится люди с иммунитетом. Таким образом, введение QR-кодов постепенно приведет к снижению числа заражений COVID-19.
В правительстве обсуждают возможность выдачи QR-кодов для непривитых граждан с высоким титром антител. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно найти оптимальный вариант решения по этому вопросу.
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