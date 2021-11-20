Лолита рассказала о романе с вором в законе. «От нас дрожала Москва»

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Лолита Милявская в прошлом выступала перед криминальными авторитетами Фото:

Певица Лолита Милявская в прошлом встречалась с криминальным авторитетом и выступала перед бандитами. Роман с вором в законе, имя которого певица не называет, она считает одним из лучших в жизни.

«Один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва», — цитирует Лолиту «Комсомольская правда».

Также Милявская призналась, что всю жизнь выступает перед бандитами. При этом певица отмечает, что понятие «бандит» неоднозначно и под ним можно понимать разных людей.

Ранее Лолита рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей в месяц. Одновременно с этим Милявская заявила, что ее частное выступление стоит от 30 до 50 тысяч евро.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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