Лолита Милявская в прошлом выступала перед криминальными авторитетами Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская в прошлом встречалась с криминальным авторитетом и выступала перед бандитами. Роман с вором в законе, имя которого певица не называет, она считает одним из лучших в жизни.

«Один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва», — цитирует Лолиту «Комсомольская правда».

Также Милявская призналась, что всю жизнь выступает перед бандитами. При этом певица отмечает, что понятие «бандит» неоднозначно и под ним можно понимать разных людей.

Ранее Лолита рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей в месяц. Одновременно с этим Милявская заявила, что ее частное выступление стоит от 30 до 50 тысяч евро.