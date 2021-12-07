Зюганов заявил о невозможности России выйти из кризиса

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Экономика России демонстрирует околонулевые темпы роста, считает Геннадий Зюганов Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Из-за отсутствия «живых» денег в реальном секторе экономики Россия не может выйти из экономического кризиса. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Глава Сбербанка Греф назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка в 7,5% низкой. Власти продолжают лишать реальный сектор экономики „живых“ денег и гнать капиталы „за кордон“. Собственно именно поэтому наша страна никак не может выкарабкаться из кризисного тупика, показывая околонулевые темпы роста», — написал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее увеличение ключевой ставки до 8,5%. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в ближайшее время наступит глобальный экономический кризис, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Из-за отсутствия «живых» денег в реальном секторе экономики Россия не может выйти из экономического кризиса. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Глава Сбербанка Греф назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка в 7,5% низкой. Власти продолжают лишать реальный сектор экономики „живых“ денег и гнать капиталы „за кордон“. Собственно именно поэтому наша страна никак не может выкарабкаться из кризисного тупика, показывая околонулевые темпы роста», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее увеличение ключевой ставки до 8,5%. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в ближайшее время наступит глобальный экономический кризис, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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