Зюганов заявил о невозможности России выйти из кризиса

Из-за отсутствия «живых» денег в реальном секторе экономики Россия не может выйти из экономического кризиса. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Глава Сбербанка Греф назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка в 7,5% низкой. Власти продолжают лишать реальный сектор экономики „живых“ денег и гнать капиталы „за кордон“. Собственно именно поэтому наша страна никак не может выкарабкаться из кризисного тупика, показывая околонулевые темпы роста», — написал Зюганов в своем telegram-канале.
Из-за отсутствия «живых» денег в реальном секторе экономики Россия не может выйти из экономического кризиса. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Глава Сбербанка Греф назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка в 7,5% низкой. Власти продолжают лишать реальный сектор экономики „живых“ денег и гнать капиталы „за кордон“. Собственно именно поэтому наша страна никак не может выкарабкаться из кризисного тупика, показывая околонулевые темпы роста», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее увеличение ключевой ставки до 8,5%. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в ближайшее время наступит глобальный экономический кризис, пишет «Федеральное агентство новостей».