Россия вышла из Договора по открытому небу

18 декабря 2021 в 07:51 Размер текста - 17 +

Москва уведомила другие страны о выходе из Договора по открытому небу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия вышла из Договора по открытому небу и приостановила выполнение обязательств по данному соглашению. Ранее об этом объявил МИД РФ. Москва уже направила уведомления депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим участникам договора. «Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — сообщалось ранее на официальном сайте МИД России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе России из Договора по открытому небу в июне 2021 года. Документ стал ответом на выход из соглашения США в ноябре 2020 года. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не будет пересматривать свое решение по выходу из договора. По его словам, действия были бы иными, если бы существовала реальная заинтересованность в том, чтобы Москва осталась в соглашении, передает RT. Пока неизвестно, останется ли в ДОН Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией, передает РИА «Новости». В Минске сообщили, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой. О своем решении Белоруссия пока не объявила. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года. К нему присоединились 23 государства ОБСЕ, в том числе Россия. Участники ДОН могли облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности. Соглашение действовало с 2002 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия вышла из Договора по открытому небу и приостановила выполнение обязательств по данному соглашению. Ранее об этом объявил МИД РФ. Москва уже направила уведомления депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим участникам договора. «Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — сообщалось ранее на официальном сайте МИД России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе России из Договора по открытому небу в июне 2021 года. Документ стал ответом на выход из соглашения США в ноябре 2020 года. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не будет пересматривать свое решение по выходу из договора. По его словам, действия были бы иными, если бы существовала реальная заинтересованность в том, чтобы Москва осталась в соглашении, передает RT. Пока неизвестно, останется ли в ДОН Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией, передает РИА «Новости». В Минске сообщили, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой. О своем решении Белоруссия пока не объявила. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года. К нему присоединились 23 государства ОБСЕ, в том числе Россия. Участники ДОН могли облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности. Соглашение действовало с 2002 года.