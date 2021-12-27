За год из Тюмени стало дешевле летать в Ханты-Мансийск

27 декабря 2021 в 16:16 Размер текста - 17 +

Цена на билет до Ханты-Мансийска из Тюмени снизилась на 17-19% Фото: Николай Бастриков © URA.RU Маршрут Ханты-Мансийск — Тюмень вошел в топ-10 направлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году. Такие данные URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. «На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск», — говорится в исследовании. Больше всего в 2021 году — на 24-25% — подешевели билеты по маршрутам Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул. По данным сервиса, средний чек в одну сторону по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень в 2021 году составил 3717 рублей. Годом ранее перелет обходился в среднем в 4566 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маршрут Ханты-Мансийск — Тюмень вошел в топ-10 направлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году. Такие данные URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. «На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск», — говорится в исследовании. Больше всего в 2021 году — на 24-25% — подешевели билеты по маршрутам Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул. По данным сервиса, средний чек в одну сторону по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень в 2021 году составил 3717 рублей. Годом ранее перелет обходился в среднем в 4566 рублей.