За год из Тюмени стало дешевле летать в Ханты-Мансийск

Маршрут Ханты-Мансийск — Тюмень вошел в топ-10 направлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году. Такие данные URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
«На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск», — говорится в исследовании. Больше всего в 2021 году — на 24-25% — подешевели билеты по маршрутам Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул.
По данным сервиса, средний чек в одну сторону по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень в 2021 году составил 3717 рублей. Годом ранее перелет обходился в среднем в 4566 рублей.
Маршрут Ханты-Мансийск — Тюмень вошел в топ-10 направлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году. Такие данные URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. «На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск», — говорится в исследовании. Больше всего в 2021 году — на 24-25% — подешевели билеты по маршрутам Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул. По данным сервиса, средний чек в одну сторону по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень в 2021 году составил 3717 рублей. Годом ранее перелет обходился в среднем в 4566 рублей.