Погромщики оставили после себя сотни сгоревших машин и разграбленных магазинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

События последних дней в Казахстане очень похожи на попытку проведения «цветной революции» с террористическим уклоном. Об этом заявил депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

«По мнению представителей западных стран, стоит разобраться, законно ли направлены в Казахстан миротворческие силы. И у каждого нормального человека такой поворот событий вызывает недоумение: 18 сотрудников правоохранительных органов Казахстана уже погибли от рук террористов, одному из них отрезали голову… Очень похоже на попытку проведения „цветной революции“ с террористическим уклоном. А где и кем они готовятся, — всем известно…» — написал Долуда в своей колонке на сайте Всероссийского казачьего общества.

Он особо подчеркивает, что после того, как в Казахстан прибыли миротворцы, ситуация стабилизировалась, прекратились погромы и грабежи. В этом свете заявления властей США о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев должен был самостоятельно разбираться с внутренними делами страны, а не просить помощи у ОДКБ, выглядят, по меньше мере, странно.

«Почему бы … не задать вопросы руководству США: правомерно ли вооруженные силы США оказались в Сирии? Руководство Сирии их туда не приглашало. Как не было приглашения и в Афганистан, Ирак», — отмечает Долуда.

Беспорядки в Казахстане начались сразу после Нового года. В ходе них преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов. Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику были направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане будет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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