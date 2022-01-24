24 января 2022

Вирусолог предупредил об опасности «Омикрона» как живой вакцины

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Клипарт
Нельзя воспринимать «Омикрон» как живую вакцину, считает Вознесенский Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Специально заражаться омикрон-штамом для того, чтобы получить живую вакцину от коронавируса, нельзя т. к. это ведет к риску для жизни. Несмотря на то, что люди с этим штаммом переносят болезнь легче, есть и летальные случаи, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«У нас очень много разговоров велось о том, что вакцины от COVID-19 сырые, недоработанные, возможны какие-то осложнения на здоровье. Давайте теперь эти сомнения перенесем на так называемую живую вакцину в виде штамма „омикрон“. По Москве на сегодняшний день „омикрон“ — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать „омикрон“ как живую вакцину», — рассказал Вознесенский РБК.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее действует против «Омикрона» в сравнении с другими иностранными аналогами. Это происходит за счет того, что процесс выработки антител при вакцинации «Спутником V» проходит более разнообразно, появляются различные их типы, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше, сообщила Баранова.

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Специально заражаться омикрон-штамом для того, чтобы получить живую вакцину от коронавируса, нельзя т. к. это ведет к риску для жизни. Несмотря на то, что люди с этим штаммом переносят болезнь легче, есть и летальные случаи, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У нас очень много разговоров велось о том, что вакцины от COVID-19 сырые, недоработанные, возможны какие-то осложнения на здоровье. Давайте теперь эти сомнения перенесем на так называемую живую вакцину в виде штамма „омикрон“. По Москве на сегодняшний день „омикрон“ — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать „омикрон“ как живую вакцину», — рассказал Вознесенский РБК. Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее действует против «Омикрона» в сравнении с другими иностранными аналогами. Это происходит за счет того, что процесс выработки антител при вакцинации «Спутником V» проходит более разнообразно, появляются различные их типы, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше, сообщила Баранова.
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