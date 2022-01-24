Вирусолог предупредил об опасности «Омикрона» как живой вакцины

25 января 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Нельзя воспринимать «Омикрон» как живую вакцину, считает Вознесенский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Специально заражаться омикрон-штамом для того, чтобы получить живую вакцину от коронавируса, нельзя т. к. это ведет к риску для жизни. Несмотря на то, что люди с этим штаммом переносят болезнь легче, есть и летальные случаи, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У нас очень много разговоров велось о том, что вакцины от COVID-19 сырые, недоработанные, возможны какие-то осложнения на здоровье. Давайте теперь эти сомнения перенесем на так называемую живую вакцину в виде штамма „омикрон“. По Москве на сегодняшний день „омикрон“ — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать „омикрон“ как живую вакцину», — рассказал Вознесенский РБК. Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее действует против «Омикрона» в сравнении с другими иностранными аналогами. Это происходит за счет того, что процесс выработки антител при вакцинации «Спутником V» проходит более разнообразно, появляются различные их типы, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше, сообщила Баранова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Специально заражаться омикрон-штамом для того, чтобы получить живую вакцину от коронавируса, нельзя т. к. это ведет к риску для жизни. Несмотря на то, что люди с этим штаммом переносят болезнь легче, есть и летальные случаи, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У нас очень много разговоров велось о том, что вакцины от COVID-19 сырые, недоработанные, возможны какие-то осложнения на здоровье. Давайте теперь эти сомнения перенесем на так называемую живую вакцину в виде штамма „омикрон“. По Москве на сегодняшний день „омикрон“ — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать „омикрон“ как живую вакцину», — рассказал Вознесенский РБК. Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее действует против «Омикрона» в сравнении с другими иностранными аналогами. Это происходит за счет того, что процесс выработки антител при вакцинации «Спутником V» проходит более разнообразно, появляются различные их типы, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше, сообщила Баранова.