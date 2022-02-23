Украинцам запретили приближаться к России по ночам

Режимные ограничения будут действовать у границ с Россией, Беларусью, ДНР и ЛНР и на морском побережье Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина ввела дополнительные режимные ограничения на территориях, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом сообщает МВД республики. Гражданам Украины запрещено находиться в этих районах ночью, а также передвигаться по дорогам, которые не входят в специальный реестр.

«В районах, граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения», — сообщается в telegram-канале МВД Украины. Гражданам республики запрещено находиться в указанных местах ночью и передвигаться по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе. Исключение сделано для транспорта военных, силовых структур, а также агротехники. Кроме того, украинским плавсредствам запрещено выходить из пунктов базирования.

Отдельные ограничения касаются пребывания в приграничной полосе иностранцев. Кроме того, на этих территориях действуют режимные мероприятия относительно использования радиостанций и беспилотников. Также запрещено фотографировать и снимать на видео объекты и личный состав Госпогранслужбы Украины и передвигаться по берегу или льду пограничных водоемов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донбассом. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними, передает «Царьград».

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