Глава ДНР назвал условие для ввода армии РФ в республику

23 февраля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Россия имеет право ввести войска на территорию ДНР в рамках договора о взаимопомощи, напомнил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Появление на территории Донбасса российских войск зависит от позиции Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Москва может ввести войска на Донбасс в рамках договора о взаимопомощи. «На данный момент российских войск в ДНР нет, в будущем это возможно. Все зависит от позиции Украины. Может ли такое быть? Может. Россия имеет на это право в рамках договора», — сообщил Денис Пушилин в ходе совместной пресс-конференции первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком, которая транслируется на youtube-канале TK Union. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В МИД России сообщили, что документы предусматривают размещение военных баз России в Донбассе. Однако разговоров об этом пока не ведется. Пушилин не исключал того, что ДНР может обратиться к России за военной помощью, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появление на территории Донбасса российских войск зависит от позиции Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Москва может ввести войска на Донбасс в рамках договора о взаимопомощи. «На данный момент российских войск в ДНР нет, в будущем это возможно. Все зависит от позиции Украины. Может ли такое быть? Может. Россия имеет на это право в рамках договора», — сообщил Денис Пушилин в ходе совместной пресс-конференции первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком, которая транслируется на youtube-канале TK Union. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В МИД России сообщили, что документы предусматривают размещение военных баз России в Донбассе. Однако разговоров об этом пока не ведется. Пушилин не исключал того, что ДНР может обратиться к России за военной помощью, передает телеканал 360.