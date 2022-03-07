Депутат Госдумы заявил о спасении Крыма от вторжения

Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
«Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах.
Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах.