Депутат Госдумы заявил о спасении Крыма от вторжения

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Российские войска спасли Крым от вторжения, уверяет Михаил Шеремет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах.

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Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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