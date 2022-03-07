Депутат Госдумы заявил о спасении Крыма от вторжения

07 марта 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Российские войска спасли Крым от вторжения, уверяет Михаил Шеремет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проведение спецоперации на Украине предотвратило вторжение националистов в Крым и Донбасс. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов. Фактически сработав на упреждение», — рассказал Михаил Шеремет РИА «Новости». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, а не на оккупацию территорий. В Минобороны РФ не раз сообщали о случаях издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Позже офицер ЛНР Андрей Косяк, находившийся в плену 143 дня, подробно рассказал о пережитых издевательствах.