Военный эксперт: националисты на Украине используют тактику НАТО

Эксперт: националисты на Украине прикрываются живыми людьми, используя тактику НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты используют тактику НАТО, прикрываясь людьми в городах. Так действовали террористы в Сирии, заявил в интервью URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Обороняющие города украинские националисты прикрываются живыми людьми. Такие же приемы использовали террористы в Сирии: в Идлибе и Алеппо, которых готовили западные инструкторы. Это тактика НАТО, где бы они не проводили военные операции», — рассказал эксперт.

Российская армия противостоит этому, используя в городах три вида групп: разведывательные, штурмовые и усиления. «Выдвигаются [на позиции]. Когда с домов начинается стрельба, разведчики начинают устанавливать огневые точки противника. Если они открыты, то снайпера уничтожают эти точки. Если нет, — то выдвигаются штурмовые группы с самоходной артиллерией: высокоточным боеприпасом противник уничтожается», — продолжает Матвийчук.

По его словам, подразделения Росгвардии, в том числе из Чечни, занимаются так называемой «зачисткой» городов. «В первом эшелоне идет регулярная армия, она захватывает города и поселки и двигается дальше, а „чистят“ все части Росгвардии. Если „зачистка“ происходит в крупном населенном пункте, то он делится на сектора. Подразделения стараются зайти в эти зоны, обнаружить и уничтожить бандформирования», — добавил специалист.

Президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва была вынуждена пойти на этот шаг для защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, восемь лет страдавших от агрессии Киева.

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