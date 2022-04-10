10 апреля 2022

Во Франции огласили итоги первого тура президентских выборов

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции Фото:

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше.

По официальным данным МВД Франции, в результате 100% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 24,5%.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше. По официальным данным МВД Франции, в результате 100% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 24,5%. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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