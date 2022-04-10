Во Франции огласили итоги первого тура президентских выборов 11 апреля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 + Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции Фото: Официальный сайт Президента РФ Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше. По официальным данным МВД Франции, в результате 100% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 24,5%. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше. По официальным данным МВД Франции, в результате 100% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 24,5%. На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям