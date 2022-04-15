Медведев предложил создать биометрическую базу мигрантов

В России необходимо создать биометрическую базу данных для мигрантов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
«На заседании комиссии Совета безопасности РФ обсудили создание единой современной информационной системы миграционного учета. Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — написал Медведев.
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В России необходимо создать биометрическую базу данных для мигрантов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «На заседании комиссии Совета безопасности РФ обсудили создание единой современной информационной системы миграционного учета. Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — написал Медведев. Ранее Медведев заявлял, что необходимо помогать мигрантам освоиться в России. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что в России проживает около 10% населения каждой из республик бывшего СССР, пишет «Национальная служба новостей».