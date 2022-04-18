В США ответили на слова РФ о «последствиях» поставок оружия Киеву. «Пустые угрозы»

19 апреля 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Псаки ответила на ноту от РФ из-за поставок оружия в Киев Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США считают «пустыми угрозами» предупреждения России о «последствиях» поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента РФ Владимира) Путина», — сказала Псаки на брифинге в понедельник, передает РИА «Новости». Так она ответила на появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по некоторым каналам якобы предупредила Вашингтон о возможных «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Ранее власти РФ направили ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Страны стали активно помогать Украине после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США считают «пустыми угрозами» предупреждения России о «последствиях» поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента РФ Владимира) Путина», — сказала Псаки на брифинге в понедельник, передает РИА «Новости». Так она ответила на появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по некоторым каналам якобы предупредила Вашингтон о возможных «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Ранее власти РФ направили ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Страны стали активно помогать Украине после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.