18 апреля 2022

В США ответили на слова РФ о «последствиях» поставок оружия Киеву. «Пустые угрозы»

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Флаги США, флаг сша
Псаки ответила на ноту от РФ из-за поставок оружия в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США считают «пустыми угрозами» предупреждения России о «последствиях» поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента РФ Владимира) Путина», — сказала Псаки на брифинге в понедельник, передает РИА «Новости». Так она ответила на появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по некоторым каналам якобы предупредила Вашингтон о возможных «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву.

Ранее власти РФ направили ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Страны стали активно помогать Украине после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.

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США считают «пустыми угрозами» предупреждения России о «последствиях» поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента РФ Владимира) Путина», — сказала Псаки на брифинге в понедельник, передает РИА «Новости». Так она ответила на появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по некоторым каналам якобы предупредила Вашингтон о возможных «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Ранее власти РФ направили ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Страны стали активно помогать Украине после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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