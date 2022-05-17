Путину запретили въезд в Канаду

18 мая 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Канады из-за российской спецоперации на Украине запретили въезд около одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр общественной безопасности страны Марко Мендичино. «Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства [Владимира] Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая [президента России Владимира] Путина и членов его окружения», — написал министр в своем аккаунте в Twitter. Ранее в РФ в «стоп-лист» внесли 61 гражданина Канады. Теперь въезд на территорию России запрещен командующему ВМС Канады, вице-адмиралу Крейгу Бэйнсу и директору Службы безопасности и разведки Канады Дэвиду Виньо. Санкционный список опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия ведет на Украине. Так, Канада ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина и братьев Ротенбергов.

Власти Канады из-за российской спецоперации на Украине запретили въезд около одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр общественной безопасности страны Марко Мендичино. «Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства [Владимира] Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая [президента России Владимира] Путина и членов его окружения», — написал министр в своем аккаунте в Twitter. Ранее в РФ в «стоп-лист» внесли 61 гражданина Канады. Теперь въезд на территорию России запрещен командующему ВМС Канады, вице-адмиралу Крейгу Бэйнсу и директору Службы безопасности и разведки Канады Дэвиду Виньо. Санкционный список опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия ведет на Украине. Так, Канада ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина и братьев Ротенбергов.