Администрация Херсонской области запустила русскоязычный сайт

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Русскоязычные сайты запустили для пяти городов Херсонщины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация Херсонской области запустила русскоязычные сайты для городов региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале военно-гражданской администрации области.

«Начали работу официальные сайты Херсонской областной администрации и городских администраций Херсонщины. На сайтах будет публиковаться достоверная официальная информация по социально-политическим, экономическим, организационным и прочим процессам, о связях Херсонщины с другими регионами России и о планах администраций на будущее», — сообщили в администрации Херсонской области.

Свои сайты получили Херсон, Новая Каховка, Геническ, Скадовск и Берислав. Также были запущены русскоязычные паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ, пишет RT.

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Администрация Херсонской области запустила русскоязычные сайты для городов региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале военно-гражданской администрации области. «Начали работу официальные сайты Херсонской областной администрации и городских администраций Херсонщины. На сайтах будет публиковаться достоверная официальная информация по социально-политическим, экономическим, организационным и прочим процессам, о связях Херсонщины с другими регионами России и о планах администраций на будущее», — сообщили в администрации Херсонской области. Свои сайты получили Херсон, Новая Каховка, Геническ, Скадовск и Берислав. Также были запущены русскоязычные паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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