Администрация Херсонской области запустила русскоязычный сайт

08 июля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Русскоязычные сайты запустили для пяти городов Херсонщины Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация Херсонской области запустила русскоязычные сайты для городов региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале военно-гражданской администрации области. «Начали работу официальные сайты Херсонской областной администрации и городских администраций Херсонщины. На сайтах будет публиковаться достоверная официальная информация по социально-политическим, экономическим, организационным и прочим процессам, о связях Херсонщины с другими регионами России и о планах администраций на будущее», — сообщили в администрации Херсонской области. Свои сайты получили Херсон, Новая Каховка, Геническ, Скадовск и Берислав. Также были запущены русскоязычные паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Администрация Херсонской области запустила русскоязычные сайты для городов региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале военно-гражданской администрации области. «Начали работу официальные сайты Херсонской областной администрации и городских администраций Херсонщины. На сайтах будет публиковаться достоверная официальная информация по социально-политическим, экономическим, организационным и прочим процессам, о связях Херсонщины с другими регионами России и о планах администраций на будущее», — сообщили в администрации Херсонской области. Свои сайты получили Херсон, Новая Каховка, Геническ, Скадовск и Берислав. Также были запущены русскоязычные паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановили вещание российских телеканалов и начали выдавать паспорта РФ, пишет RT.