Bloomberg: танкеры сменили иранскую нефть на российскую

Нефтяные танкеры заменили иранский груз на российский, сообщает аналитическое агентство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтяные танкеры, ранее перевозившие нефть из Ирана, переходят на транзит российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, загружали российскую нефть и нефтепродукты с апреля, что составляет 16 погрузок за этот период», — сообщает издание, ссылаясь на данные Vortexa. Аналитическая записка компании была опубликована 21 июля.

Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян объяснил это явление. «По мере того, как все больше компаний отказываются от перевозки российской нефти и нефтепродуктов, те, кто знаком с санкционной торговлей сырой нефтью, будут продолжать использовать свои танкеры для помощи России в экспорте нефти к востоку от Суэца», — сказал он.

По данным аналитической компании, в первой половине июля поставки российской нефти выросли до 250 000 баррелей в день, увеличившись на 170 000 баррелей по сравнению с апрелем. «Суда также являются крупными перевозчиками сырой нефти, которые могут перевозить около 2 миллионов баррелей», — добавил Азизян.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских ограничений, в рамках которого ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти.