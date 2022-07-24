24 июля 2022

Депутат Рады: ликвидирован комбриг ВСУ Гуляев

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Украинский депутат Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Гуляева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области был ликвидирован командир 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Он воевал на передовой еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Данную информацию подтвердил депутат Киевского городского совета Павел Бойченко.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В Николаевской области был ликвидирован командир 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко. «Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Он воевал на передовой еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Данную информацию подтвердил депутат Киевского городского совета Павел Бойченко. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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