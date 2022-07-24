País: у Брюсселя есть «страхи» из-за «троянского коня» Путина 25 июля 2022 в 06:49 Размер текста - 17 + Италия зависима от поставок российского углеводорода сообщают СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Брюссель побаивается, что после отставки премьер-министра Италии Марио Драги, Рим выступит в роли «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европейском союзе, поскольку страна зависима от поставок российских углеводородов. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País. «В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал обозреватель Мигель. Автор публикации объяснил, что Брюссель встревожен отношением Италии к РФ, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов. Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, сообщалось ранее. Он также распустил парламент страны, досрочные выборы в парламент назначены на 25 сентября. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Брюссель побаивается, что после отставки премьер-министра Италии Марио Драги, Рим выступит в роли «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европейском союзе, поскольку страна зависима от поставок российских углеводородов. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País. «В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал обозреватель Мигель. Автор публикации объяснил, что Брюссель встревожен отношением Италии к РФ, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов. Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, сообщалось ранее. Он также распустил парламент страны, досрочные выборы в парламент назначены на 25 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям