Диетолог назвал «абсолютно вредный продукт», вызывающий ожирение

26 июля 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Частое употребление сладких лимонадов ведет к многочисленным заболеваниям, заявил Михаил Гинзбург Фото: Размик Закарян © URA.RU Сладкие прохладительные напитки являются «абсолютно вредным продуктом», который может привести к ожирению, гипертонии и диабету. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. В жару люди потребляют гораздо больше жидкости, что естественно и совершенно правильно. Однако неправильным будет выбирать для этого напитки с большим содержанием сахара. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом. Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — сказал Гинзбург в беседе с радио Sputnik. Диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказывала, что в жару лучше делать домашние лимонады на основе зеленого чая или минеральной воды. По словам диетолога, в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, ягодам и зелени. Врач-диетолог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина отмечала, что в жару также помогает охладиться горячий чай, так как он регулирует температуру тела.

Сладкие прохладительные напитки являются «абсолютно вредным продуктом», который может привести к ожирению, гипертонии и диабету. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. В жару люди потребляют гораздо больше жидкости, что естественно и совершенно правильно. Однако неправильным будет выбирать для этого напитки с большим содержанием сахара. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом. Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — сказал Гинзбург в беседе с радио Sputnik. Диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказывала, что в жару лучше делать домашние лимонады на основе зеленого чая или минеральной воды. По словам диетолога, в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, ягодам и зелени. Врач-диетолог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина отмечала, что в жару также помогает охладиться горячий чай, так как он регулирует температуру тела.