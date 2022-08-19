Володин: США и Британия подставили Евросоюз

19 августа 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что США готовы пойти на все ради власти в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Евросоюз решил отказаться от российских энергоносителей под давлением США, проводником такой политики в Европе является Великобритания. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, США готовы сделать все возможное для сохранения своей власти в мире, даже пожертвовать экономикой стран Европы и благополучием своего населения. Володин отметил, что цена газа в США достигла 333 долларов за тысячу кубометров, но страна продает его Европе в 7,3 раза дороже. Это делает европейскую экономику неконкурентоспособной, инфляция там достигла рекорда — 8,9,%, высказался спикер Госдумы. Также в Европе аномальная жара, которая негативно повлияла на сельское хозяйство. «Урожай на 20% меньше, чем в прошлом году. Ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год», — отметил он. США отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз последовал их примеру и ввел частичное эмбарго на российскую нефть, страны Европы также хотят снизить зависимость от газа из РФ. Ранее Bloomberg сообщил, что к энергетическому кризису в Европе может добавиться засуха, что еще сильнее ударит по экономике. В четверг стоимость газа в Европе составила 2500 тысяч долларов за тысячу кубометров, хотя еще в понедельник цена была на уровне 2,4 тысячи долларов, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз решил отказаться от российских энергоносителей под давлением США, проводником такой политики в Европе является Великобритания. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, США готовы сделать все возможное для сохранения своей власти в мире, даже пожертвовать экономикой стран Европы и благополучием своего населения. Володин отметил, что цена газа в США достигла 333 долларов за тысячу кубометров, но страна продает его Европе в 7,3 раза дороже. Это делает европейскую экономику неконкурентоспособной, инфляция там достигла рекорда — 8,9,%, высказался спикер Госдумы. Также в Европе аномальная жара, которая негативно повлияла на сельское хозяйство. «Урожай на 20% меньше, чем в прошлом году. Ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год», — отметил он. США отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз последовал их примеру и ввел частичное эмбарго на российскую нефть, страны Европы также хотят снизить зависимость от газа из РФ. Ранее Bloomberg сообщил, что к энергетическому кризису в Европе может добавиться засуха, что еще сильнее ударит по экономике. В четверг стоимость газа в Европе составила 2500 тысяч долларов за тысячу кубометров, хотя еще в понедельник цена была на уровне 2,4 тысячи долларов, передает RT.