Российские военные уничтожили пункт дислокации «Правого сектора»*

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, флаг украины, украинский флаг, днр, ополченец, народная милиция, талаковка, линия фронта
Минобороны РФ поделилось успехами в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Цукурино, который находится в Донецкой Народной республике, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация. Такую информацию сообщает Минобороны России.

«В районе Цукурино ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Правый сектор“», — отметили в ведомстве. Информация размещена в telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается также, что за сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, уничтожили более 100 членов ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. ВС РФ уничтожили семь единиц бронетанковой и специальной техники. Также ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS под Одессой.

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Причина этого — восьмилетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население и наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, техники и вооружения украинской армии и нацбатов.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация

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В районе поселка Цукурино, который находится в Донецкой Народной республике, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация. Такую информацию сообщает Минобороны России. «В районе Цукурино ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Правый сектор“», — отметили в ведомстве. Информация размещена в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается также, что за сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, уничтожили более 100 членов ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. ВС РФ уничтожили семь единиц бронетанковой и специальной техники. Также ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS под Одессой. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Причина этого — восьмилетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население и наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, техники и вооружения украинской армии и нацбатов. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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