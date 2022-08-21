Российские военные уничтожили пункт дислокации «Правого сектора»*

Минобороны РФ поделилось успехами в спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Цукурино, который находится в Донецкой Народной республике, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация. Такую информацию сообщает Минобороны России.

«В районе Цукурино ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Правый сектор“», — отметили в ведомстве. Информация размещена в telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается также, что за сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, уничтожили более 100 членов ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. ВС РФ уничтожили семь единиц бронетанковой и специальной техники. Также ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS под Одессой.

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Причина этого — восьмилетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты спасают мирное население и наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, техники и вооружения украинской армии и нацбатов.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация