24 августа 2022

«Известия»: авиация РФ рискует остаться без основного самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета огня часть 1 Курган, кукурузник
Минпромторг отложил замену американских двигателей на «кукурузниках» ТВС-2МС Фото:

Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов. Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2 — на российский аналог до момента сертификации самолета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг решил отложить вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации», — говорится в материале. Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у правительства поддержку на эти разработки в размере 9 млрд рублей.

По информации издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации и эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы. «Замены им на российском рынке сейчас нет. В Минпромторге ожидают, что разработка альтернативы — девятиместного ЛМС-901 „Байкал“ — завершится в 2023 году, а первые поставки начнутся только в 2024-м», — пишут авторы.

Ранее уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получил от Росавиации сертификат, разрешающий разрабатывать запчасти для иностранных самолетов. Наличие данного документа позволяет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, кресел и оборудования для кухонь. В первую очередь, планируется производить комплектующие для перешедших в пользование РФ западных самолетов Airbus и Boeing.

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Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов. Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2 — на российский аналог до момента сертификации самолета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. «Минпромторг решил отложить вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации», — говорится в материале. Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у правительства поддержку на эти разработки в размере 9 млрд рублей. По информации издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации и эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы. «Замены им на российском рынке сейчас нет. В Минпромторге ожидают, что разработка альтернативы — девятиместного ЛМС-901 „Байкал“ — завершится в 2023 году, а первые поставки начнутся только в 2024-м», — пишут авторы. Ранее уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получил от Росавиации сертификат, разрешающий разрабатывать запчасти для иностранных самолетов. Наличие данного документа позволяет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, кресел и оборудования для кухонь. В первую очередь, планируется производить комплектующие для перешедших в пользование РФ западных самолетов Airbus и Boeing.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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