Соратник Ельцина рассказал о единственном приезде Елизаветы II в Россию

Глава служб Горбачева и Ельцина Владимир Шевченко вспомнил, как прошел приезд Елизаветы II в Россию

09 сентября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

По его словам, она осталась довольна Фото: Управление пресс-службы и информации администрации президента РФ новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Елизавета II осталась довольна своим единственным приездом в Россию в 1994 году. Этим поделился профессор РАН, заведующий сектором философии политики, советник президента РФ до 2011 года Владимир Шевченко. «Это был первый исторический визит королевы к нам в страну. Естественно, они приезжали к нам на подготовку восемь или девять раз. Все их требования были выполнены, на ушах, в общем-то, не стояли. Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое», — рассказал Шевченко телеканалу 360. Он добавил, что обычно королева никому не подавала руку, но, когда она прощалась с ним, она сделала это и сказала: «Спасибо». «Она была довольна», — отметил Шевченко. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.

Елизавета II осталась довольна своим единственным приездом в Россию в 1994 году. Этим поделился профессор РАН, заведующий сектором философии политики, советник президента РФ до 2011 года Владимир Шевченко. «Это был первый исторический визит королевы к нам в страну. Естественно, они приезжали к нам на подготовку восемь или девять раз. Все их требования были выполнены, на ушах, в общем-то, не стояли. Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое», — рассказал Шевченко телеканалу 360. Он добавил, что обычно королева никому не подавала руку, но, когда она прощалась с ним, она сделала это и сказала: «Спасибо». «Она была довольна», — отметил Шевченко. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после смерти соей матери. Он решил сменить себе имя на Карл III. В Великобритании объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.