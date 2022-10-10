ВС РФ нанесли удары по Украине, СБУ объявили в розыск российские власти: главное об СВО 10 октября

Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 10 октября.
- 10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Воздушная тревога в Киеве возобновлялась также и вечером 10 октября.
- В Полтавской области в Кременчугском районе ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция.
- Президент России Владимир Путин пообещал продолжить бить по Украине, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов на территории страны.
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В результате взрыва в Крыму был ранен ребенок и пострадало несколько домов. С рваной раной ребенок был доставлен в больницу.
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СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и других представителей военных ведомств России. Информация о розыске властей РФ была опубликована на сайте МВД Украины. Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности Медведева.