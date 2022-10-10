ВС РФ нанесли удары по Украине, СБУ объявили в розыск российские власти: главное об СВО 10 октября

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Минобороны РФ сообщило, что целью ВС России были системы военного управления, связи и энергетики Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 10 октября.

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Минобороны РФ подтвердило многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 10 октября. В результате взрыва в Крыму был ранен ребенок и пострадало несколько домов. С рваной раной ребенок был доставлен в больницу. СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и других представителей военных ведомств России. Информация о розыске властей РФ была опубликована на сайте МВД Украины. Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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