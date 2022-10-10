Baza: взрыв в Крыму разрушил дома и ранил ребенка

По информации Baza, в результате взрыва ребенок получил рваную рану
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате взрыва в Джанкое на севере Крыма повреждены два дома и ранен ребенок. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным взрыв произошел в Джанкое в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка», — пишет telegram-канал. Baza также добавила, что с рваной раной ребенок был доставлен в больницу.
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