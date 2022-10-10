Baza: взрыв в Крыму разрушил дома и ранил ребенка

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
По информации Baza, в результате взрыва ребенок получил рваную рану Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в Джанкое на севере Крыма повреждены два дома и ранен ребенок. Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным взрыв произошел в Джанкое в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка», — пишет telegram-канал. Baza также добавила, что с рваной раной ребенок был доставлен в больницу.

Президент России Владимир Путин обещал жесткие действия России, если на территории РФ будут продолжаться теракты. А Минобороны подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.

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В результате взрыва в Джанкое на севере Крыма повреждены два дома и ранен ребенок. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным взрыв произошел в Джанкое в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка», — пишет telegram-канал. Baza также добавила, что с рваной раной ребенок был доставлен в больницу. Президент России Владимир Путин обещал жесткие действия России, если на территории РФ будут продолжаться теракты. А Минобороны подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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