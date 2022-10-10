Baza: взрыв в Крыму разрушил дома и ранил ребенка 10 октября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 + По информации Baza, в результате взрыва ребенок получил рваную рану Фото: читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате взрыва в Джанкое на севере Крыма повреждены два дома и ранен ребенок. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным взрыв произошел в Джанкое в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка», — пишет telegram-канал. Baza также добавила, что с рваной раной ребенок был доставлен в больницу. Президент России Владимир Путин обещал жесткие действия России, если на территории РФ будут продолжаться теракты. А Минобороны подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту. В результате взрыва в Джанкое на севере Крыма повреждены два дома и ранен ребенок. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным взрыв произошел в Джанкое в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка», — пишет telegram-канал. Baza также добавила, что с рваной раной ребенок был доставлен в больницу. Президент России Владимир Путин обещал жесткие действия России, если на территории РФ будут продолжаться теракты. А Минобороны подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям