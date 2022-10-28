Foreign Affairs: США ждет провал в противостоянии с Россией и Китаем

28 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Манке заявил, что оборонное планирование США несоизмеримо с задачей справиться с двумя мощными государствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не смогут одержать победу в случае конфликта с Россией и Китаем, так как штаты подписали доктрину, исключающую возможность одновременно вести две полномасштабные войны. Также сказывается помощь Украине, из-за которой у США остается все меньше собственных ресурсов. Об этом сообщает издание Foreign Affairs. «В 2015 году Министерство обороны [США] отказалось от своей давней политики готовности вести и выиграть две крупные войны, сосредоточившись на приобретении средств для ведения войны и победы только в одной», — заявил автор статьи Томас Манкен. Он добавил, что оборонное планирование США несоизмеримо со стоящей перед ним задачей. «Страна имеет ограниченные запасы важного оборудования и боеприпасов, настолько, что ей пришлось использовать большую часть своих собственных запасов для поддержки Украины», — написал журналист. Он отметил, что такая проблема определенно дала бы о себе знать во время конфликта, особенно с двумя государствами разом. Ранее сообщалось, что США рассматривают спецоперацию на Украине как противостояние с Россией и Китаем. Именно поэтому они не спешат идти на переговоры, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Также он заявил, что в условиях «нового мирового порядка» переговоры будут проходить на условиях Москвы, передает Nation News. Зарубежные СМИ, в свою очередь, назвали выступление российского президента «платформой для критики Запада», передает MK.RU.

США не смогут одержать победу в случае конфликта с Россией и Китаем, так как штаты подписали доктрину, исключающую возможность одновременно вести две полномасштабные войны. Также сказывается помощь Украине, из-за которой у США остается все меньше собственных ресурсов. Об этом сообщает издание Foreign Affairs. «В 2015 году Министерство обороны [США] отказалось от своей давней политики готовности вести и выиграть две крупные войны, сосредоточившись на приобретении средств для ведения войны и победы только в одной», — заявил автор статьи Томас Манкен. Он добавил, что оборонное планирование США несоизмеримо со стоящей перед ним задачей. «Страна имеет ограниченные запасы важного оборудования и боеприпасов, настолько, что ей пришлось использовать большую часть своих собственных запасов для поддержки Украины», — написал журналист. Он отметил, что такая проблема определенно дала бы о себе знать во время конфликта, особенно с двумя государствами разом. Ранее сообщалось, что США рассматривают спецоперацию на Украине как противостояние с Россией и Китаем. Именно поэтому они не спешат идти на переговоры, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Также он заявил, что в условиях «нового мирового порядка» переговоры будут проходить на условиях Москвы, передает Nation News. Зарубежные СМИ, в свою очередь, назвали выступление российского президента «платформой для критики Запада», передает MK.RU.