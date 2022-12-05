В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

05 декабря 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

В результате взрыва газа в доме была разрушена стена между тремя квартирами, сообщили экстренные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству ТАСС. После взрыва начался пожар общей площадью 30 кв. метров. Пресс-служба уточняет, что из дома были эвакуированы 18 жителей, среди которых трое детей. Газ взорвался в квартире на втором этаже. После чего были разрушены стены между тремя квартирами. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате пришествия погибли 5 человек. Пострадавшие от взрыва получат единовременную помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Позже в городе Ярославль взорвался газ в жилом доме. Региональные СМИ сообщили об одном пострадавшем.

В жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству ТАСС. После взрыва начался пожар общей площадью 30 кв. метров. Пресс-служба уточняет, что из дома были эвакуированы 18 жителей, среди которых трое детей. Газ взорвался в квартире на втором этаже. После чего были разрушены стены между тремя квартирами. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате пришествия погибли 5 человек. Пострадавшие от взрыва получат единовременную помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Позже в городе Ярославль взорвался газ в жилом доме. Региональные СМИ сообщили об одном пострадавшем.