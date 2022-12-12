GT: признание Меркель по Украине вскрыло истинное отношение Запада к РФ

GT: признание Меркель о назначении Минских соглашений говорит о том, что Запад никогда не рассматривал Россию в качестве партнера

13 декабря 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Global Times раскритиковали заявление Меркель о желании настроить Украину против России Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США со своими союзниками никогда не рассматривали Россию в качестве партнера. Они, напротив, пытались втянуть Москву в конфликт с Киевом. Такое мнение выразили в китайской ежедневной газете Global Times. «Запад никогда не рассматривал Россию как партнера. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла истинное намерение Запада, стоящее за Минскими соглашениями», — говорится в публикации издания . По мнению авторов, Меркель признала, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», которое Киев использовал бы для «своего усиления». Кроме того, НАТО все время пытались втянуть Москву в конфликт с Киевом. Деэскалация конфликта никогда не отвечала их интересам, отметили в издании. Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, об этом рассказал телеканал 360. Кроме того, Global Times выразили мнение, что США лицемерно относятся к национальной безопасности других стран. В издании считают, что Белый дом использует риторику ненасилия только внутри собственной страны, однако ради собственной выгоды готов поступиться принципами и развязать конфликт в других странах. Также в Посольстве России обвинили Запад в сотрудничестве с киевским режимом.

США со своими союзниками никогда не рассматривали Россию в качестве партнера. Они, напротив, пытались втянуть Москву в конфликт с Киевом. Такое мнение выразили в китайской ежедневной газете Global Times. «Запад никогда не рассматривал Россию как партнера. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла истинное намерение Запада, стоящее за Минскими соглашениями», — говорится в публикации издания. По мнению авторов, Меркель признала, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», которое Киев использовал бы для «своего усиления». Кроме того, НАТО все время пытались втянуть Москву в конфликт с Киевом. Деэскалация конфликта никогда не отвечала их интересам, отметили в издании. Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, об этом рассказал телеканал 360. Кроме того, Global Times выразили мнение, что США лицемерно относятся к национальной безопасности других стран. В издании считают, что Белый дом использует риторику ненасилия только внутри собственной страны, однако ради собственной выгоды готов поступиться принципами и развязать конфликт в других странах. Также в Посольстве России обвинили Запад в сотрудничестве с киевским режимом.