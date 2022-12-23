Командир «Ахмата»: ВСУ понимают, что придется оставить Бахмут

Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов.
Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии.
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Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов. Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии.