Командир «Ахмата»: ВСУ понимают, что придется оставить Бахмут

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, нашивка, война, шеврон, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
ВСУ начинают сдавать близкие к Бахмуту населенные пункты, заявил Алты Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов.

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии.

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Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов. Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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