Командир «Ахмата»: ВСУ понимают, что придется оставить Бахмут 23 декабря 2022 в 18:32 Размер текста - 17 + ВСУ начинают сдавать близкие к Бахмуту населенные пункты, заявил Алты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов. Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии. Военачальники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают подготавливаться к возможной сдаче Бахмута (Артемовска), оставляя некоторые близлежащие к городу населенные пункты. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «При любом раскладе они готовятся к тому, что этот Бахмут у них заберут», — цитирует Апты Алаудинова РИА Новости. Он подчеркнул, что настрой у украинских командующих невероятно низок и сейчас они начинают сдавать некоторые населенные пункты, подготавливая тем самым общество к будущей потере Бахмута. Состояние украинской армии близко к катастрофичному, заключил Алаудинов. Ранее стало известно, что ВСУ стягивают в Бахмут спецподразделения для сохранения города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это делается для предотвращения паники и дезертирства в рядах украинской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям