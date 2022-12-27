Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию в 2023 году

Доцент Иванова-Швец: в 2023 году россияне с правом на льготную пенсию начнут получать выплаты

28 декабря 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

В РФ в 2023 году пенсию назначат врачам, педагогам, женщина с трудовым стажем 37 лет и мужчина со стажем — 42 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ в 2023 году на пенсию смогут выйти россияне, у которых есть право сделать это досрочно. Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец предполагает, что это связано с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. «В 2023 году пенсию назначат педагогам, медработникам, женщинам со стажем работы 37 лет и мужчинам со стажем — 42 года. А также безработным предпенсионерам, которые зарегистрированы в службе занятости по случаю сокращения штата», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Иванову-Швец. Экономист считает, что мужчины в возрасте 61,5 лет уходили на пенсию в первом полугодии 2022 года, а женщины в 56,5 лет. Согласно графику, с 2019 по 2022 год выход на пенсию осуществляется ежегодно. По мнению аналитика, с 2024 по 2028 год график составлен так, что переход будет происходить через год. «Это говорит о том, что в 2023, 2025 и 2027 году не будут выходить на пенсию по старости, но коснется это лишь тех, у кого нет никаких льгот», — добавила специалист. Ранее URA.RU писало, что россияне могут досрочно выйти на рабочую пенсию после длительного трудового стажа. Работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. А ПФР увеличил прибавку к пенсии за уход за родственниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ в 2023 году на пенсию смогут выйти россияне, у которых есть право сделать это досрочно. Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец предполагает, что это связано с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. «В 2023 году пенсию назначат педагогам, медработникам, женщинам со стажем работы 37 лет и мужчинам со стажем — 42 года. А также безработным предпенсионерам, которые зарегистрированы в службе занятости по случаю сокращения штата», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Иванову-Швец. Экономист считает, что мужчины в возрасте 61,5 лет уходили на пенсию в первом полугодии 2022 года, а женщины в 56,5 лет. Согласно графику, с 2019 по 2022 год выход на пенсию осуществляется ежегодно. По мнению аналитика, с 2024 по 2028 год график составлен так, что переход будет происходить через год. «Это говорит о том, что в 2023, 2025 и 2027 году не будут выходить на пенсию по старости, но коснется это лишь тех, у кого нет никаких льгот», — добавила специалист. Ранее URA.RU писало, что россияне могут досрочно выйти на рабочую пенсию после длительного трудового стажа. Работающие пенсионеры могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. А ПФР увеличил прибавку к пенсии за уход за родственниками.